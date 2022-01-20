Похороны начальника петербургского гидрометцентра пройдут на Иликовском кладбище в Ломоносове

Татьяну Загребину похоронят на Иликовском кладбище в Ломоносове. Фото: meteo.nw.ru

Стало известно место прощания и похорон начальника «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяны Загребиной, которая умерла 18 января на 64-м году жизни.

- Прощание с Татьяной Аркадьевной Загребиной и ее похороны состоятся в субботу 22 января в 10:00 на Иликовском кладбище по адресу: город Ломоносов, Иликовская дорога, дом 2А, - сообщает пресс-служба метеорологического управления.

Напомним, что Татьяна Загребина возглавляла петербургский гидрометцентр последние два года. А метеорологии она отдала более 40 лет жизни.

Причиной смерти называется «непродолжительная болезнь».