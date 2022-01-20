35 килограммов наркотиков изъяли у садовода под Петербургом

Полиция нашла крупную партию синтетического наркотика у жителя Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперативники петербургского управления по борьбе с наркотиками изъяли крупную партию «порошка», которую хранил в своем дачном домике в садоводстве 38-летний житель Василеостровского района.

- Полицейские провели обыск в доме в садоводстве «Лотос-2», расположенного во Всеволожском районе Ленобласти. В результате было обнаружено и изъято 33 пакета и 14 пластмассовых контейнеров с порошкообразным веществом общим весом около 35 килограммов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении мужчины было возбуждено дело за попутку незаконного производства или сбыта наркотических веществ в особо крупном размере. Дачнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает возможных подельников мужчины, а также каналы приобретения и сбыта наркотиков.