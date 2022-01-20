Автобусы отправлены в объезд из-за ДТП на Московском шоссе

6-километровая пробка собралась на въезде в Петербург. Фото: Яндекс.Карты

Два ДТП на Московском шоссе заставили изменить маршрут одного автобусов, курсирующих между пригородом и Петербургом. Аварии произошли в районе Шушар на полосе в сторону города.

- В связи с ДТП на Московском шоссе часть автобусов № 196 со стороны Колпино направлены в объезд по Софийской улице. Пассажиры могут выйти у станции метро «Дунайская», - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Трассу следования каждого конкретного автобуса пассажирам советуют уточнять при посадке.

Кроме этого, в связи с ДТП автобусы №№ 179, 192, 196, 388 идут по маршрутам с задержками.

Отметим, что длина пробки на въезд в город уже превышает шесть километров.