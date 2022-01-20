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Общество20 января 2022 6:15

Циклон «Ида» вернет морозец в Петербург ближе к ночи

После аномального тепла ожидается небольшое похолодание
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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К вечеру слякоть превратится в гололед.

К вечеру слякоть превратится в гололед.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новое похолодание придет в Петербург после нынешних плюсовых температур. Если днем в четверг синоптики обещают до +3 градусов, то уже к вечеру будет «переход через ноль», а ночью термометры покажут до -2.

- Санкт-Петербург: «Ида» сменит тепло на мороз. 20 января синоптическую ситуацию будет формировать приближающийся с запада циклонический вихрь. Он сохранит облачную погоду, пройдут дожди с мокрым снегом. Вечером образуется гололедиц, - сообщает в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Ветер ожидается южных направлений, умеренный. А вот атмосферное давление продолжит понижаться и уйдет существенно ниже нормы – до 737 мм ртутного столба.

В пятницу температура составит около -2 градусов, ожидается гололед. В субботу похолодает еще немного, до -5…-7 градусов.

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