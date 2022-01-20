В Петербурге наркоман изрезал отца ножом и выпрыгнул с балкона третьего этажа

Сын изрезал отца ножом и пытался сбежать от полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сын и отец тяжело пострадали в Красногвардейском районе Петербурга. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии после семейного конфликта. Младший из мужчин, будучи пьяным и под воздействием психотропных веществ, набросился на родителя с ножом. А потом сиганул с третьего этажа.

- 19 января в 0:10 поступило сообщение, что в доме 56, корпус 1 на проспекте Ударников ножевое ранение. Прибывшим нарядом установлено, что около 23:50 во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, 34-летний мужчина руками и ногами избил, а после несколько раз ножом ударил в грудь своего отца. При виде сотрудников полиции он выпрыгнул с балкона, - уточняет источник «КП-Петербург».

66-летнего мужчину экстренно увезли в НИИ Джанелидзе с проникающими ранениями грудной клетки, а его сын получил ушибы, черепно-мозговую травму и открытый перелом бедра со смещением.

По факту произошедшего, следователями СК было возбуждено дело о покушении на убийство.