Двух школьников задержали за ограбление 9-летнего мальчика в Ленобласти

Двух подростков задержали за ограбление ребенка в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области полиция задержала двух школьников за ограбление девятилетнего мальчика. Нападение на ребенка произошло еще 12 ноября в поселке Приладожский Кировского района. Об этом 20 января 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В ходе расследования полиция установила двух подозреваемых в ограблении. Ими оказались два местных подростка, - рассказал источник.

Юными грабителями были 14-летний и 15-летний ученики восьмого класса местной школы. Оба проживают в поселке Приладожский.

Подозреваемых грабителей отвели в отделение полиции, где передали родителям. На родных юных преступников составили протоколы, а детей поставили на учет.

Также материалы дела были направлены в следственный комитет, который возбудил уголовное дело. Теперь молодых грабителей ждут взрослые разбирательства по закону.