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Происшествия20 января 2022 7:25

Пассажир избил водителя автобуса в Петербурге

Неоднократно судимого мужчину задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Шофер автобуса пострадал от кулаков хамившего пассажира.

Шофер автобуса пострадал от кулаков хамившего пассажира.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажир-хам сильно побил водителя автобуса 31 маршрута. Инцидент произошел в Петербурге, когда автобус шел по Софийской улице. Драке предшествовал скандал из-за вызывающего поведения молодого пассажира.

- 18 января в 22:44 поступил сигнал, что у Сортировочного моста избивают водителя автобуса маршрут №31.Прибывшим на место нарядом установлено, что на остановке у дома 52 по Софийской улице неизвестный нанес телесные повреждения водителю 1972 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Водителя с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и разбитой нижней губой отправили в больницу, но после оказания помощи отпустили домой.

А полицейские вскоре задержали 26-летнего гражданина России, уроженца Закавказья, который был вместе с напавшим на шофера пассажиром. Известно, что задержанный семь раз судим за кражи, грабежи и разбой. Его приятеля ищут. Приметы нападавшего: 25 лет на вид, средний рост, плотное телосложение, спортивные штаны с полосками.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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