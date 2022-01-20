Полиция задержала приезжего, устроившего поножовщину в хостеле в центре Петербурга

В Петербурге задержали мужчину, порезавшего двух постояльцев хостела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил поножовщину в хостеле в центре города. Вечером 18 января 2022 года в экстренную службу позвонила женщина и рассказала, что у дома 17 по Загородному проспекту происходит драка. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Прибывший на место наряд обнаружил двух мужчин, 29-летнего и 32-летнего постояльцев хостела. Оба изрезаны ножом, один из них в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

У младшего оказалось много глубоких ран брюшной полости и грудной клетки. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Второго также забрали в Мариинскую больницу, но после оказания помощи отпустили домой.

В том же хостеле полиция задержала подозреваемого, 48-летнего приезжего из Оренбургской области. Выяснилось, что мужчины выпивали, между ними завязался конфликт, тогда задержанный схватил нож и напал на своих приятелей. Оказалось, что мужчина скрывался от правосудия дома. Сейчас он находится под стражей.