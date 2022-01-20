Более 9 тысяч новогодних елок собрали на переработку в Петербурге

В Петербурге собрано более 9 тысяч новогодних елей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собрали более 9 тысячи елок, которые украшали дома жителей города на Новый год. Об этом 19 января 2022 года рассказали организаторы акции по сбору новогодних деревьев "Елки, палки и щепа".

- Мы подвели промежуточные итоги после насыщенных выходных! Цифры говорят сами за себя - предложение явно превышает спрос. С начала акций и по сегодняшний день мы собрали более 9 тысяч деревьев, - рассказали организаторы акции.

Причем, более 4 тысяч елок жители города сдали сами. Еще порядка 5 тысяч елей - это брошенные на улице, конфискованные и не распроданные на елочных базарах.

Напомним, что все ели отправляют на переработку, а после распределяют между приютами, центрами помощи животным и конюшнями для подкормки и подстилки.

Акция до сих пор работает. Посмотреть адреса пунктов приема елок можно по ссылке.