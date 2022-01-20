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Общество20 января 2022 8:17

74-летнюю парализованную пенсионерку нашли в захламленной квартире в Петербурге

Видео жилья показала прокуратура
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пенсионерка жила в захламленной квартире. Фото: прокуратура СПб

Пенсионерка жила в захламленной квартире. Фото: прокуратура СПб

Очередную захламленную квартиру нашли в Петербурге. На этот раз проблемное жилье обнаружилось в доме на проспекте Обуховской обороны. Хозяйкой оказалась 74-летняя пенсионерка, которая по состоянию здоровья не могла поддерживать чистоту. Почему она оказалась без помощи, выясняет прокуратура.

- Прокуратура Невского района организовала проверку соблюдения законодательства о социальном обслуживании пенсионеров по оставлению без попечения 74-летней женщины в квартире на проспекте Обуховской обороны, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Сотрудники ведомства дадут оценку работе социальных служб, которые должны были помочь пожилому человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию.

Ранее в полицию обратились соседи пенсионерки, которые рассказали, что она лишь неделю как выписалась больницы. Сейчас ее парализовало. Женщина одинокая, голодная, так как не может сходить в магазин и приготовить себе еду. С ней живут собака и шесть кошек, тоже все голодные. Соседи просили вызвать сиделку.