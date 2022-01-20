Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Ленобласти

Мужчина погиб под поездом в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области мужчина погиб под колесами грузового поезда. В двенадцатом часу ночи 19 января 2022 года в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 56-м километре девятого пикета железнодорожного перегона Лосево-Громово поезд, направлявшийся из Санкт-Петербурге в Кузнечное сбил человека. На место отправились правоохранители.

- Сотрудники транспортной полиции обнаружили на месте труп 43-летнего местного жителя, - рассказали в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

Оказалось, что мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент по рельсам двигался грузовой поезд. Машинист состава заметил пешехода, начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако удара избежать не удалось.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.