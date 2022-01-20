Бывшего баскетболиста из Петербурга признали самым высоким Дедом Морозов в России

В молодости Константин Пепеляев профессионально играл в баскетбол. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургского Деда Мороза признали самым высоким в стране. На сайте рекордов России появилась информация 19 января, поэтому официальное звание волшебник принимает как подарок после праздников. К слову, рост рекордсмена 216 сантиметров. Под шубой волшебника скрывается Константин Пепеляев, житель Северной столицы, бывший профессиональный баскетболист из США и ныне преподаватель по английскому языку.

- Рост измерялся без шапки, без ботинок, - уточняют на сайте рекордов России. - Дедушка Мороз Константин не профессиональный актер, но человек невероятной фактуры, удивительно обаятельный, остроумный, добрый, а самое главное очень любит детей, умеет находить с детьми любого возраста общий язык, и общается с ними очень серьезно и доверительно.

Константин Пепеляев много лет прожив в США, где играл за университетскую баскетбольную команду. Затем снова вернулся на родину и женился. Десять лет назад мужчина впервые надел шубу Деда Мороза и до сих пор радует детишек перед праздником.

Перед Новым годом «Комсомолка» взяла интервью у Константина и предложила ему подать заявку в Книгу рекордов России, волшебник обещал подумать.

- Не знал, что так можно. Нужно обязательно попробовать, - сказал нам Константин.

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