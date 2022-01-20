Движение по трассе «Скандинавия» открыто в реверсивном режиме

Движение по "Скандинавии" открыли в ограниченном режиме. Фото: vk.com/spb_today / Алиса Аникина

Дорожники и спасатели смогли очистить одну полосу трассы «Скандинавия», чтобы открыть движение транспорту. Утром 20 января на 169 километре автодороги, за Выборгом, столкнулись две фуры. Разбитые машины полностью перекрыли дорогу. Проехать оказалось невозможно.

- С 12:00 движение по трассе «Скандинавия» на данном участке осуществляется в реверсивном режиме, - сообщает пресс-служба ФКУ «УПРДОР «Северо-Запад».

По данным спасателей, в результате аварии один водитель погиб, а второй серьезно пострадал. Его извлекли из покореженной кабины и передали врачам скорой помощи.

По словам очевидцев, после удара одна из машин загорелась. Остановившиеся автомобилисты закидали пламя снегом.