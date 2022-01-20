Электричество вернули в жилые дома в Мурино

В Мурино восстановили подачу электроэнергии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Мурино, у которых вечером 19 января 2022 года, пропало электричество в домах, вернули свет. Авария произошла около девяти часов вечера, в зоне отключения оказались несколько домов. Однако уже поздней ночью проблема была решена. Об этом "КП-Петербург" рассказали в АО "ЛОЭСК".

- По нескольким адресам в Мурино произошло аварийное отключение в распределительной сети по причине повреждения изоляции кабельной линии. По данным предприятия численность отключенного населения около 2 тысяч человек, - пояснили в компании.

На место сразу же были направлены аварийные бригады, которые оперативно восстановили электроснабжение. В общей сложности время перерыва подачи электричества было с 21:24 до 03:44. Однако поэтапное возобновление электроэнергии началось с 01:27, большинство домов были запитаны уже в 02:34. Поэтому к утру во всех домах горел свет.