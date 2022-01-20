Движение трамваев закрыли по проспекту Стачек в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге до конца месяца перекрыли движение для трамваев по проспекту Стачек. Об этом 20 января 2022 года сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Причиной тому стал ремонт трамвайных путей, который продлится до 31 января.

- В связи с ремонтом трамвайных путей с 01:50 часов 22 января до 04:40 часов 24 января, а также в этом же временном отрезке с 29 по 31 января закрывается трамвайное движение по проспекте Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Так, на время работ маршрут №52 закрыт вовсе. Трамвай №36 будет двигаться от Стрельны по действующей трассе до улицы Десантников, далее по улице до Маршала Казакова, вывернет снова на проспект Стачек и вернется на обычную трассу.