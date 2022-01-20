Шесть иностранцев сядут в российские тюрьмы за попытку прорваться в Финляндию

Иностранцы попали в тюрьму вместо Финляндии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгской городской суд вынес наказание в отношении шести иностранцев, которые пытались прорваться в Финляндию, но были пойманы российскими пограничниками. В отличие от большинства нарушителей, которых штрафуют и высылают из России, эти подсудимые получили реальные тюремные сроки.

- Решением суда иностранцы признаны виновными в незаконном пересечении границы, всем назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного года до двух лет. Приговоры вступили в законную силу, - сообщает пресс - служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Пограничники отмечают, что большинство иностранцев пытаются прорваться в Европу за лучшей жизнью. Поток желающих не снижается несмотря на ограничения между странами из-за коронавируса.

Только с начала января были поймано более 120 человек. Четверо из них получили обморожение, пока бродили по лесу.