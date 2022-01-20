Прокуратура нашла нарушения в квитанциях за услуги ЖКХ в Петербурге

прокуратура нашла нарушения в платежках за ЖКУ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга нашла нарушения в работе местного Жилкомсервиса, незаконно бравшего деньги с собственников квартир. В платежки людям включали строки за оказание услуг, которые по закону должны быть бесплатны.

- Гендиректор ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района» утвердил положение о платных услугах, куда включил работы по содержанию элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Учитывая, что в соответствии с федеральным законодательством все это управляющая компания должны выполнять безвозмездно, то есть даром, руководству Жилкомсервиса было вынесено предупреждение от прокуратуры.

Дальнейшее соблюдение законов и норм жилищного кодекса поставлено ведомством на контроль.

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