Площадка для вело-роллер-спорта появится на Планерной улице в Петербурге

На пересечении улиц Оптиков и Планерной создадут площадку для занятий вело-роллер-спортом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморском районе Санкт-Петербурга появится площадка для вело-роллер-спорта. Памп-трек разместят на пересечении улиц Оптиков и Планеркой в текущем году. Работы по благоустройству пройдут в рамках проекта "Твой бюджет". Об этом 20 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Молодому поколению горожан нужны площадки, где можно заниматься современными, возможно даже экстремальными видами спорта. Нужно создавать условия для того, чтобы как можно больше петербуржцев имели возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, - отметил губернатор Александр Беглов.

Площадка будет представлять собой трассу с поворотами и волнами. Покрытие площадки выполнят из рельефного асфальта, благодаря чему он будет долговечен и подойдет для роликов, скетборда и самокатов.

Сама трасса будет огорожена, а также под навесом, чтобы все делающие могли заниматься в любую погоду.