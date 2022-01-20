Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт20 января 2022 11:20

Сын актера Бориса Смолкина поедет на Олимпиаду в Пекин

Глеб Смолкин тренируется под руководством Этери Тутберидзе в паре с Дианой Дэвис
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Партнерша Смолкина-младшего тоже дочка знаменитых родителей. Ее мама Этери Тутберидзе. Фото: instagram.com/glebsmolkin7

Партнерша Смолкина-младшего тоже дочка знаменитых родителей. Ее мама Этери Тутберидзе. Фото: instagram.com/glebsmolkin7

Сын звезды сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина поедет на Олимпийские игры в Пекин. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля, накануне федерация фигурного катания страны опубликовала список сборной России. Фигурист Глеб Смолкин в основном составе в дисциплине танцевальные пары. Он выступает с Дианой Дэвис, дочери известного тренера Этери Тутберидзе, она же их и тренирует.

На звездную пару фигуристов постоянно сыпется хейт из-за известных родителей. Сами спортсмены отвечают на это также колкостями.

- Мы не читаем, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные, - заявили ребята на Чемпионате России по фигурному катанию в декабре 2021 года.

Напомним, полный состав сборной России на зимние олимпийские игры еще до конца не известен. Объявить имена спортсменом будут готовы в ближайшее время.