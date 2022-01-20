Сын актера Бориса Смолкина поедет на Олимпиаду в Пекин

Партнерша Смолкина-младшего тоже дочка знаменитых родителей. Ее мама Этери Тутберидзе. Фото: instagram.com/glebsmolkin7

Сын звезды сериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина поедет на Олимпийские игры в Пекин. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля, накануне федерация фигурного катания страны опубликовала список сборной России. Фигурист Глеб Смолкин в основном составе в дисциплине танцевальные пары. Он выступает с Дианой Дэвис, дочери известного тренера Этери Тутберидзе, она же их и тренирует.

На звездную пару фигуристов постоянно сыпется хейт из-за известных родителей. Сами спортсмены отвечают на это также колкостями.

- Мы не читаем, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные, - заявили ребята на Чемпионате России по фигурному катанию в декабре 2021 года.

Напомним, полный состав сборной России на зимние олимпийские игры еще до конца не известен. Объявить имена спортсменом будут готовы в ближайшее время.