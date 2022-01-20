Десяток кошек остались без дома в Ленобласти из-за попавшей в больницу хозяйки

В Ленобласти ищут дом десятку котов

В Ленинградской области ищут дом для десятка кошек. В редакцию "Комсомольской правды в Петербурге" 20 января 2022 года обратилась жительница поселка Торковичи Лужского района, и попросила о помощи. Животные остались без присмотра, так как их хозяйка попала в больницу.

- Хозяйка - пожилая женщина. Родственников нет. 14 января ее увезли в больницу и она оставила ключи соседке, чтобы ухаживать за котами. Без присмотра остались 12 или 14 котов. Троих мы забрали, - рассказала женщина.

Животные остались одни, когда хозяйка попала в больницу

Неравнодушные жители решили помочь животным. Они прибрались в квартире женщины, попавшей в больницу, вынесли мусор. Ораву котов пока что кормят за счет пожертвований, которые делают местные жители, а также некоторые петербуржцы.

Как оказалось, самой хозяйке стало тяжело ухаживать за кучей питомцев. Она согласилась, чтобы ее любимцев раздали в хорошие руки, тем более, что состояние здоровья сейчас у нее тяжелое. Соседи даже нашли врача, который сможет приехать на дом и стерилизовать животных.

- Пристроить всех котов не получается, желающих нет, - расстроено рассказала собеседница издания. - Да и коты в основном пугливые, некоторых надо лечить.

Все желающие помочь или взять себе пушистого друга могут обращаться по ссылке.