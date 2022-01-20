Движение на трассе "Скандинавия" восстановили после смертельного ДТП

На трассе "Скандинавия" восстановили движение после смертельно ДТП Фото: СОЦСЕТИ

На трассе "Скандинавия" в Ленинградской области восстановили движение, которое было временно ограничено из-за смертельного ДТП. Авария произошла утром 20 января 2022 года на 169 километре дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

- Движение транспорта на участке между населенным пунктом Чулково и Большое поле осуществляется в штатном режиме, - рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Напомним, что в 9:30 часов в этом месте произошло лобовое столкновение двух фур с полуприцепами. В результате аварии один водитель погиб на месте, второй серьезно пострадал. От удара обе машины буквально разорвало на части.

Из-за аварии движение по участку трассы было организовано в реверсивном режиме. Сейчас все восстановлено.