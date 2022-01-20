Гонка "Формула-1" пройдет под Петербургом в 2023 году

"Игора Драйв" в Ленобласти пример "Формулу-1" в 2023 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Санкт-Петербургом пройдет одно из самых известных и престижных гоночных соревнований. В 2023 году состоится гонка "Формула-1", которую примет автодром "Игора Драйв", расположенный в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом 20 января 2022 года рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Подготовка и проведение международного турнира потребует максимального сотрудничества двух регионов. Это однозначно будет способствовать развитию инфраструктуры Ленобласти, - рассказал вице-губернатор.

Также он отметил, что будущие проекты Петербург и Ленобласть обсудили накануне на совместном заседании двух правительств.

Напомним, что трасса "Игора Драйв" была специально реконструирована под Гран-при России.