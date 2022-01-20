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Происшествия20 января 2022 13:18

В Никольском мигрант насмерть забил уроженку Ленобласти, бывшую его женой

Гражданин Таджикистана задержан полицией
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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СК завел дело на мигранта, избившего до смерти жену.

СК завел дело на мигранта, избившего до смерти жену.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи из Тосненского района Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина Таджикистана, который насмерть забил свою русскую жену. Тело 48-летней жительницы города Никольское было обнаружено 8 января. Ее супруг вызвал полицию и заявил, что жена умерла. Однако судмедэкспертиза показала, что смерть была насильственной.

- Согласно заключению, смерть наступила в результате получения тупой травмы туловища с переломом ребер слева и повреждения селезенки осложнившейся острой кровопотерей, - сообщает источник «КП-Петербург».

После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Максимальное наказание по ней – 15 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, вскоре ему изберут меру пресечения до суда.

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