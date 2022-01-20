Более 400 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге

Более 400 человек с ковидом госпитализировали за сутки в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали более 400 человек с коронавирусом. Об этом 20 января 2022 года сообщили в городской администрации.

- Накануне в больницы Петербурга были госпитализированы 414 пациентов с коронавирусом и пневмониями. Еще 411 выписали, - рассказали в Смольном.

Также в больницах в тяжелом состоянии находятся 578 пациентов, которые помещены в реанимации. Еще 347 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Во временном госпитале в "Ленэкспо" 153 пациента, 409 находятся в пансионате "Заря".

Всего в Петербурге 18 больниц оказывают помощь инфицированным, в них развернуто 8 тысяч коек, из которых на данный момент занято более 5,5 тысяч мест. Кроме того, на амбулаторном лечении находятся почти 30 тысяч зараженных.