Маленького енота выкинули на мороз в Петербурге

Енота спасли в Петербурге. Фото: vk.com/eniktrue

Жители Петербурга спасли маленького и беззащитного енота, которого прошлые хозяева выбросили на мороз. Зверек сидел в ящике с намертво закрученной сеткой и не мог выбраться. От неминуемой гибели его спасли прохожие, которые вызвали зоозащитников.

- Еще один выкинутый бедолага. В малюсенькой переносочке, на мороз. Час назад позвонил молодой человек ,увидел в месте, где нет ни кого. Нашел нас и дождался, огромное ему спасибо, - пишут активисты в группе ВКонакте «Енотская правда». – Забрали, совсем малыш.

По словам зоозащитников, в ухе у енота была рана. Позднее животное проверят на наличие чипа и попытаются установить хозяев. Но им малыша отдавать после произошедшего никто не собирается. Сейчас для полосатого красавца ищут передержку, а потом будут подбирать новую семью, из которой его уже не выкинут на улицу.

- Люди, видя милое животное, не осознают какие проблемы их ждут. Прежде чем заводить этих енотиков, надо узнать о содержании и необходимых условиях. А так мало кто делает, - пишут в комментариях возмущенные горожане.