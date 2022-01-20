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Происшествия20 января 2022 13:42

Следственный комитет возбудил уголовное дело на учителя физкультуры за секс 14-летней школьницей в Петербурге

Мужчина устраивал встречи с девочкой в квартире и в своей машине
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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СК Петербурга возбудил уголовное дело в отношении учителя физкультуры за развращение 14-летней школьницы

СК Петербурга возбудил уголовное дело в отношении учителя физкультуры за развращение 14-летней школьницы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело на учителя физкультуры, который на протяжении более двух лет занимался сексом со школьницей. Как выяснилось, началось это все еще в 2019 году. Об этом 20 января 2022 года рассказали в ведомстве.

- По версии следствия обвиняемый с мая 2019 года в автомобиле, а также в квартире расположенной в Санкт-Петербурге неоднократно вступал в половые сношения с школьницей 2005 года рождения, - рассказали в комитете.

На данный момент на педагога возбуждено уголовное дело за секс с ребенком, не достигшим 14-летнего возраста. За это ему грозит тюремный срок до четырех лет.

Также мужчине уже избрана мера пресечения. Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается.