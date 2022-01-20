Смольный назвал районы с худшей уборкой снега в Петербурге

Калининский и Выборгский районы стали худшими по уборке снега в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Санкт-Петербурга назвали антилидеров по уборке снега и наледи в городе в этом году. Хуже всех оказались Калининский и Выборгский районы. Об этом 20 января 2022 года сообщил председатель Комитета по благоустройству Северной столицы Василий Пониделко.

- Антилидеры по уборке снега и льда в этом году: Калининский и Выборгский район. Районные администрации и контролирующие органы пытаются воздействовать на подрядчиков: применяются штрафные санкции, не оплачиваются невыполненные работы, - отметил глава комитета.

Однако, несмотря на штрафы, пока что ситуация лучше не стала.

Также вице-губернатор Анатолий Повелий отметил, что город активно взялся за проблему. Сегодня была поставлена задача полностью очистить Петроградский район. Тем более что в городе наступила оттепель.

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