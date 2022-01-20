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Общество20 января 2022 14:17

Петербурженка бросила детей и продала сертификат о материнском капитале ради наркотиков

Женщину ищет полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Полиция ищет мать, бросившую детей ради наркотиков.

Полиция ищет мать, бросившую детей ради наркотиков.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские полицейские ищут мать-наркоманку, которая бросила детей и уехала в неизвестном направлении. По словам близких, женщина отправилась за наркотиками, а деньги на их покупку она раздобыла с продажи сертификата о материнском капитале.

- 19 января в 22:31 в полицию поступил звонок о том, что женщина оставила детей (3,5 года и 10 лет) с бабушкой, которой 82 года и поехала за мефедроном (употребляет наркотики), - сообщает источник «КП-Петербург».

Заявителем оказался супруг петербурженки. По его словам, жена в разговоре сказала, что материнский сертификат она продала за 50 тысяч рублей неизвестному лицу.

Так это или нет, проверить мужчина не может. Подозревает, что деньги будут потрачены на приобретение наркотиков. Просит полицию установить местонахождение жены.

На данный момент сведений о результатах поиска нет.

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