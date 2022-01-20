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Общество20 января 2022 14:42

Организацию, сбросившую грязный снег в реку Мойку, накажут

Виновников ждут крупные штрафы
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Организацию, сбросившую грязный снег в реку Мойку, накажут

Организацию, сбросившую грязный снег в реку Мойку, накажут

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Организацию, работник которой скинул грязный снег в реку Мойку в Санкт-Петербурге, ждут крупные штрафы. Об этом 20 января 2022 года сказал директор "Мостотреста" города Андрей Кочин на вопрос журналиста "Комсомольской правды в Петербурге".

Днем в четверг прохожие заметили, что снегоуборочный трактор зачерпывал кучи снега на набережной реки Мойки. Но вместо того, чтобы сгрести их в одном месте, либо ссыпать в грузовик, работник просто выбрасывал грязный снег в реку.

- Пока не ясно, кто это сделал. Мы выясним. Если подтвердится, что это наш подрядчик, заставим виновников удалить загрязнение. А самой организации грозят крупные штрафные санкции, - заверил Кочин.

Ранее в Смольном пояснили, что плохая уборка города от снега и наледи связана с катастрофической нехваткой рабочей силы.

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