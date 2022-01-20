Работники бюджетных организаций расчистили снег в Адмиралтейском районе Петербурга

Бюджетников Адмиралтейского района вывели чистить снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на улицы Адмиралтейского района вышли работники бюджетных организаций, взяли в руки ломы и лопаты и начали убирать снег. Масштабную уборку в районе провели в честь освобождения Ленинграда от блокады. Об этом 20 января 2022 года пишет "Мойка78".

- Сотрудники Адмиралтейского района и других подотчетных ему заведений, а также местные жители приняли участие в уборке снежных масс и скола гололеда на улицах и тротуарах города, - пишет издание.

Акция по уборке района от снега и наледи была приурочена к 78-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В администрации отметили, что хорошо убранные улицы должны обеспечить безопасность передвижения для ветеранов и блокадников.

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