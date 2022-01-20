"Мостотрест" уберет грязный снег из реки Мойки в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Компания "Мостотрест" решила не дожидаться, пока найдут виновных, сбросивших грязный снег в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Предприятие сообщило, что само займется очисткой льда пока вся грязь не смешалась с водой. Об этом компания сказала 20 января 2022 года.

- Пока в городе ведутся работы по поиску ответственных за сброс снега в реку Мойку 20 января, сотрудники СПб ГБУ "Мостотрест" решили взять инициативу в свои руки. В ночь на 21 января сотрудники компании уберут со льда грязный снег, чтобы очистить реку, - рассказали на предприятии.

Напомним, что недобросовестных уборщиков снега заметили местные жители. Вместо того, чтобы собирать грязный снег в кучи и вывозить его, неизвестный подрядчик решил просто скинуть его в реку. Виновника ждут большие штрафы.

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