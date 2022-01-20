Более 320 административных дел на 24,5 млн рублей из-за плохой уборки снега завели в Петербурге

Более 320 административных дел из-за плохой уборки снега завели в Петербурге с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала года в Санкт-Петербурге возбуждено 322 административных дела из-за плохой уборки снега, сумма штрафных санкций по которым предусмотрена в размере 24,5 миллиона рублей. Об этом 20 января 2022 года рассказали в государственной жилищной инспекции.

- За несвоевременное принятие мер по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов предусмотрены штрафные санкции, - отметила главный государственный жилищный инспектор города Ольга Акацевич.

За два последних дня инспектор провела объезд города, проверив 113 управляющих организаций. Всего проверки качества уборки снега и наледи прошли почти по 400 адресам. В 27 процентах случаев были установлены нарушения.

Добавим, что больше всего замечаний по уборке снега в Невском, Красносельском, Выборгском, Кировском, Центральном районах Северной столицы.

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