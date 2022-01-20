МЧС предупредило о сильном гололеде в Петербурге вечером 20 января

МЧС предупредило о гололеде в Петербурге вечером 20 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило местных жителей об опасном гололеде, который скует улицы города вечером 20 января 2022 года. В течение всего дня в Северной столице стояла плюсовая температура, снег и лед таял. Однако к вечеру подморозит, из-за чего все лужи превратятся в каток.

- 20 января начиная с 19-22 часов в Санкт-Петербурге ожидается гололедица, - предупредили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ожидается, что после полуночи температура воздуха опустится ниже нуля, а к середине ночи и вовсе может установиться мороз в минус 8 градусов.

Завтра, 21 января, в Петербурге уже будет стоять минусовая температура. В течение суток в пределах минус 2-4 градусов. Днем пройдет небольшой снег.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: