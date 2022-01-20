Рынок стрит-ритейла в Петербурге почти восстановился от последствий пандемии

В Петербурге практически восстановился от ковида рынок стрит-ритейла. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рынок стрит-ритейла в Петербурге («уличных» магазинов на первых этажах зданий – Прим.Ред.) может восстановиться уже в 2022 году от последствий пандемии коронавируса. Соответствующий прогноз сделали специалисты из международной консалтинговой компании Knight Frank St. Petersburg. Судя по отчету аналитиков, рынок близок к показателям 2019 года, когда мир еще не знал о COVID-19. За 2021 год в Северной столице открыли на 26% больше стрит-ритейла, чем закрыли.

- Рестораны сумели показать свою устойчивость и гибкость. В случае дальнейшего сохранения части ограничительных мер или введения новых многие участники рынка будут к ним готовы, поскольку и общественность, и операторы уже адаптировалась к новым условиям, - считает глава отдела торговой недвижимости Knight Frank Анна Лапченко.

Аналитики предрекают, что в 2022 году в городе увеличится турпоток, в том числе благодаря большому числу знаковых мероприятий. К слову, общий объем площадей стрит-ритейла в Петербурге слегка вырос за счет приспособления и реконструкции цокольных этажей.