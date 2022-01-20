Восьмибалльные пробки зафиксировали в Петербурге вечером 20 января

Пробки заметили на дорогах Петербурга вечером 20 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Восьмибалльные пробки сковали движение транспорта в Петербурге вечером в четверг, 20 января. В минувшую среду заторов в городе было меньше. Да и вообще, после прекращения снегопадов в Северной столице относительно свободно на дорогах. В четверг плотнее всего было на Московском шоссе до виадука над железной дорогой. Там пробка растянулась почти 6,5 километра. По традиции движение машин застопорилось на Невском проспекте в сторону площади Александра Невского.

- Кроме этого пробка в 8 баллов была на внешней стороне КАД на участке от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе. Пробка растянулась на 6,2 километра и продержалась 1 час 40 минут, - отмечается в сервисе «Яндекс.Пробки».

Добавим, что к 20:00 плотность пробок в Северной столице снизилась до 4 баллов.

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