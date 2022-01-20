В «Петроэлектросбыте» опровергли огромные очереди клиентов из-за страховых начислений

Очереди в "Петроэлектросбыт" были вызваны традиционным час пиком, заверили в компании. Фото: СОЦСЕТИ

В «Петроэлектросбыте» сообщили «КП-Петербург», что огромные очереди клиентов в одном из офисов в черте города вызваны не техническим сбоем – появлением задолженности за добровольное страхование жилья, а традиционным час пиком. Напомним, ранее в компании объяснили, что жителям Северной столицы необязательно оплачивать услугу страхования, появившуюся в новых квитанциях – это делается при желании.

Как добавили в «Петроэлектросбыте», спустя неделю ситуация не поменялась. Долга за страхование нет ни у одного потребителя в Петербурге.

- У нас нет увеличения очередей. Сегодня 20-е число. Это стандартные даты пиковых оплат, те самые «красные» дни, о которых мы говорили не раз. С 20 по 25 числа у нас более увеличенное количество людей в офисах. Люди не хотят или не имеют возможностями воспользоваться онлайн-оплатой. Это их полное право, - подытожили в пресс-службе компании.