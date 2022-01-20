Власти Петербурга выделили 9 млрд рублей на капремонт культурных учреждений

Александр Беглов сообщил о выделении 9 млрд рублей на капремонт учреждений культуры в Петербурге. Фото: Смольный

Власти Петербурга выделили более 9 млрд рублей на капремонт учреждений культуры в городе с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время встречи с директорами ведущих театров и концертных залов Северной столицы.

Как отметил градоначальник, город продолжает жить культурной жизнью, несмотря на неблагополучную эпидситуацию. В частности, только за период новогодних каникул в Петербурге прошли 300 показов спектаклей для детей. По словам Беглова, в учреждениях культуры строго соблюдают меры «санитарной» безопасности, а 85% сотрудников уже привились от коронавируса.

- В 2022 году в городе начнется масштабная реконструкции Мюзик-Холла, ремонт театров «Мимигранты», «Кукольного театра сказки», Филармонии для детей и молодежи. Постепенно создается кластер «Открытая сцена», который станет важным проектом для коллективов без своей площадки. Строится Театр танца Бориса Эйфмана на «Тучковом буяне», - отметил губернатор.

Послесловие насчет многострадального «Тучкова буяна» - Александр Беглов вслед за пресс-службой Смольного лично подтвердил, что парк обязательно построят, там сделают отдельную зону для выступления артистов.