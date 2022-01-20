Почти 40 тысяч жителей Петербурга поучаствовали в крещенских купаниях

Власти Петербурга заявили о безопасном проведении крещенских купаний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крещенские купания в Петербурге прошли без серьезных происшествий. Итоги таинства омовения подвели в комитете по вопросам правопорядка и безопасности Северной столицы. По данным Смольного, за два дня в городе искупались почти 40 тысяч человек. Речь именно про те купели, которые одобрили для омовения. Напомним, оборудованных мест в черте города было 21. За верующими следили спасатели МЧС и медики.

- Безопасность удалось обеспечить силами 213 спасателей и 28 единиц техники МЧС. Кроме этого спасатели следили за неофициальными купелями для недопущения несчастных случаев. В 2020 году желающих окунуться в купель было на 4 тысячи меньше, - сообщается в группе профильного комитета во «Вконтакте».

Добавим, что в Ленобласти купания в Крещение без происшествий не прошли. К сожалению, в ночь на 19 января на реке Оредеж утонула взрослая женщина, которая решили окунуться в воду после бани. Ее тело так и не нашли.

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