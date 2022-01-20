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Происшествия20 января 2022 18:47

Бастрыкин поручил следователям разобраться с эвакуацией школ во Всеволожске из-за лжеминера

За утро 20 января неизвестный злоумышленник потрепал нервы двум образовательным учреждениям
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бастрыкин заинтересовался эвакуацией школ во Всеволожске.

Бастрыкин заинтересовался эвакуацией школ во Всеволожске.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям из Всеволожска организовать оперативные проверки из-за эвакуации нескольких школах города. Напомним, утром 20 января минимум в два областных образовательных учреждения позвонил лжеминер. Как рассказали ранее «Комсомолке» некоторые родители, к одной из школ приехали две пожарные машины, газовая служба и медики «скорой». Детей отпустили домой, они испугаться не успели, только обрадовались.

В полиции официально не комментировали инциденты. Однако информация о происшествии в СМИ дошла до председателя Следкома.

- В связи с эвакуацией школ в городе Всеволожске руководителю СУ по Ленобласти Сазину С.Т. поручили организовать доследственную проверку и представить доклад об ее ходе и результатах, - передает пресс-служба СК РФ.

Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате Следкома.

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