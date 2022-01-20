Кузнечный рынок неожиданно закрылся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге приостановил свою работу Кузнечный рынок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге неожиданно закрылся Кузнечный рынок, расположенный у станции метро «Достоевская». Об этом сообщается на объявлении, которое приклеили на входе в здание, как передает журналист «Комсомолки». Внутри видно только единицы местных сотрудников.

- С 20 января 2022 года рынок закрыт на санитарную неделю, - пишет администрация СПб ГБУ «АРИК» (агентства по развитию имущественного комплекса города – Прим.Ред.).

К слову, «АРИК» в течение последних четырех лет управляло рынком. Теперь бразды правления передали организации, подконтрольной комитету по промышленной политике Санкт-Петербурга. Ранее власти Северной столицы планировали превратить заурядный рынок в современное гастрономическое пространство. Видимо, с прежним агентством им было не по пути. Официальной информации о возобновлении работы Кузнечного рынка пока нет.