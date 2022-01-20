В Петербурге отправили под домашний арест инженера метро по делу о хищении 66 млн рублей

Суд не стал отправлять в СИЗО инженера метро Петербурга по делу о крупном мошенничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил под домашний арест главного инженера по противопожарной безопасности метрополитена Петербурга по уголовному делу о мошенничестве на 66 млн рублей. Напомним, мужчину и его двух пособников из подрядной компании задержали по подозрению в хищении огромной суммы денег.

По версии следствия, злоумышленники стащили миллионы очень просто – завысили максимальную цену одного из контрактов по оценке пожарных рисков на объектах подземки. Всю процедуру сотрудник метрополитена и его друзья из подрядной компании оценили в 92 млн рублей, что почти на 66 миллионов больше, чем следует. Контракт в итоге внезапно заключили с ними. Увидеть мошенничество следователям было нетрудно, ведь другие участники аукциона как раз просили по 30 млн рублей за оказание услуги.

- Подозреваемый в суде просил не отправлять его в СИЗО, о чем ходатайствовало следствие. Мужчина и его адвокат заверили, что он не будет скрываться и выразил желание сотрудничать со следователем. Суд избрал подозреваемому домашний арест по 17 марта 2022 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Двум другим подозреваемым из подрядной организации суд тоже назначил домашний арест. Всем им грозит до 10 лет колонии с огромным штрафом.