Дело о смертельном наезде на сотрудника СОБРа в Петербурге отправили в суд

В Петербурге будут судить убийцу сотрудника СОБРа, скрывшегося при задержании. Фото: Росгвардия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смерти сотрудника СОБРа в Петербурге. Напомним, 9 ноября 2021 года офицера Евгения Захарова задавил насмерть водитель, который скрылся во время спецоперации по задержанию. Предполагаемого мошенника в итоге нашли, задержали и арестовали. Мужчину обвинили в посягательстве на жизнь правоохранителя. У погибшего стража порядка осталась жена и трое детей.

- Мужчина сбил и переехал сотрудника СОБРа в ответ на законные требования остановить транспорт и выйти из него. Обвиняемый желал избежать задержания. Уголовное дело вскоре направят в суд для рассмотрения по существу, - передает пресс-служба городской прокуратуры.

Добавим, что водителю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненная ссылка в колонию.