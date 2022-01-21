Мощный пожар произошел в «трешке» на севере Санкт-Петербурга

На севере Петербурга произошел мощный пожар в трехкомнатной квартире. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в трехкомнатной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурге. Все произошло в доме №8 на Юкковском шоссе. Очевидцы позвонили в МЧС в 21:08. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. В итоге пожар удалось локализовать примерно за полчаса. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

- Выгорела обстановка в отдельной трехкомнатной квартире на площади в 24 квадратных метра. В 21:41 огонь локализовали. Пожар ликвидировали 20 человек личного состава на 4-х единицах техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что причины пожара выясняются.