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Происшествия20 января 2022 22:36

Мощный пожар произошел в «трешке» на севере Санкт-Петербурга

Выгорела одна из комнат
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На севере Петербурга произошел мощный пожар в трехкомнатной квартире.

На севере Петербурга произошел мощный пожар в трехкомнатной квартире.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в трехкомнатной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурге. Все произошло в доме №8 на Юкковском шоссе. Очевидцы позвонили в МЧС в 21:08. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. В итоге пожар удалось локализовать примерно за полчаса. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

- Выгорела обстановка в отдельной трехкомнатной квартире на площади в 24 квадратных метра. В 21:41 огонь локализовали. Пожар ликвидировали 20 человек личного состава на 4-х единицах техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что причины пожара выясняются.

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