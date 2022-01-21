Последние новости в Санкт-Петербурге на 21 января 2022 года: коронавирус у Басилашвили и арест по делу об убийстве Игоря Талькова

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 января 2022 года. Губернатор Александр Беглов жестко ответил критикам, которые, как он полагает, проплачивают публикации в медиа, направленные на дискредитацию городских властей. Как сказал, градоначальник, его невозможно напугать или купить, ведь он «не трус и не берет на лапу». А с проблемы вроде плохой уборки города от снега и мусора Беглов пообещал разрешить постепенно.

В Петербурге суд заочно арестовал Валерия Шляфмана, экс-директора Игоря Талькова, по уголовному делу об убийстве музыканта. Как выяснила «Комсомолка», шансы на выдворение обвиняемого из Израиля есть. По версии следствия, именно Шляфман выстрелил в Талькова во время конфликта за кулисами сцены во дворце спорта «Юбилейный».

Легендарный советский актер Олег Басилашвили второй раз заболел коронавирусом. «КП-Петербург» дозвонилась до народного артиста, сейчас он отдыхает на даче в изоляции. По словам актера, его самочувствие в полном порядке, симптомов нет. Басилашвили не понимает, как он подхватил инфекцию.

Наконец, «Комсомолка» вместе с учеными из Петербурга попыталась понять, сколько заболевших ковидом горожан на самом деле подхватили «омикрон». По первым подсчетам, новый штамм коронавируса находят в 30% случаев каждый день.