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Общество21 января 2022 4:44

До -4 градусов и снег обещают в пятницу в Петербурге

После оттепели температура начнет понижаться
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Из-за небольшого морозца образуется гололед.

Из-за небольшого морозца образуется гололед.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оттепель, державшаяся в Петербурге из-за циклонов, постепенно покидает город. Если с утра в пятницу термометры показывают около ноля, то в течение дня температура должна упасть до -4 градусов. Ожидаются и осадки.

- Утром и днем небольшой снег. Веер северо-восточный и восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит -2...-4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, но составит лишь 748 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Учитывая небольшие заморозки после оттепели, синоптики предупреждают водителей и пешеходов о гололеде. Обстановка на дорогах обещает быть непростой.

Похожая погода сохранится и на субботу.

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