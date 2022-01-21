«Мицубиси» красочно сгорела в Купчино

Легковушка сгорела на Будапештской улице. Фото: vk.com/spb_today

Старый «Мицубиси Лансер» сгорел в Купчино. Минувшим вечером машина красочно полыхала на Будапештской улице. Видео инцидента сняли местные жители. По их словам, салон иномарки выгорел полностью. Остальное успели потушить пожарные.

- На Будапештской горел автомобиль, потушили то, что не успело сгореть, - отмечают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Жители Купчино пишут, что подобные инциденты в районе стали происходить с пугающей частотой.

По данным МЧС, кроме автомобиля ничего не пострадало.

- 20 января в 23:45 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, Будапештская улица дом 28. В автомобиле марки «Митсубиси» выгорел салон. В 23:59 пожар локализован, - отвечают в экстренном ведомстве.

На вызов выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава петербургского управления МЧС.