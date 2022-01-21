Детский сад построят на Парфеновской улице

Новый садик построят на Парфеновской улице. Фото: gov.spb.ru

Новый детский сад появится в Адмиралтейском районе Петербурга. Его возведут на Парфеновской улице в составе нового жилого комплекса за счет инвестора, а потом застройщик передаст социальный объект во владение городу.

- Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство детского сада на земельном участке, расположенном между Парфеновской улицей и Варшавским проездом, - сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Согласно проекту, садик будет трехэтажным. Его приспособят для инвалидов и маломобильных групп населения. В здании запланирован бассейн.

Строительство объекта начнется в феврале нынешнего года и займет около двух лет. Сдать садик должны в январе 2024-го.