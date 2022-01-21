Петербург объявил закупку 57 трамваев почти на 7 млрд рублей

Горэлектротранс получит 57 новых трамваев за два года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский «Горэлектротранс» объявил конкурс на поставку 57 новых трамваев. На это принадлежащее городу предприятие готово потратить почти семь миллиардов рублей. Деньги на это выделены из бюджета по программе модернизации подвижного состава.

- Поставка трамвайных вагонов двух и трехсекционных со 100% низким уровнем пола, - говорится в заявке на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 6 миллиардов 923 миллиона 538 тысяч 337 рублей и 50 копеек. Но в ходе торгов на понижение она может снизиться. Впрочем, вряд ли сильно, так как круг поставщиков, способных выполнить столь объемный заказ, сильно ограничен.

Согласно документации, 54 трамвая будут двухсоставными, вместимостью до 100 пассажиров. Еще три – трехсекционными, рассчитанными на 200 человек. Большая часть вагонов – 45 штук -должна быть поставлена в 2022 году, а остаток – в 2023-м.

Заявки на участие торгах принимаются до 7 февраля.