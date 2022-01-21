Морозы вернутся в Петербург к воскресенью

Мороз и солнце вернутся в Петербург в воскресенье. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое похолодание после оттепели ждет жителей Петербурга и Ленинградской области. Если в пятницу и субботу термометры покажут до -5 градусов, то уже в воскресенье вернутся морозы вплоть до -15.

- 23 января в Петербурге без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем южных направлений слабый. Температура ночью составит -11…-13 градусов, в пригородных районах до -15. Днем -8…-10, на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, но останется заметно выше нормы, на уровне в 772 мм ртутного столба, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Ленинградской области в воскресенье синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Возможен небольшой снег. Температура ночью -10…-15, местами до -20 градусов. Днем от -8 до -13. На дорогах гололедица.