Автобусы снова отправлены в объезд из-за ДТП на Московском шоссе

196-й маршрут автобуса направлен в объезд Московского шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автобусы 196 маршрута снова идут в объезд Московского шоссе. В районе Шушар, как и накануне, произошло ДТП. Перекрыта часть трассы в сторону Петербурга, из-за чего образовалась пробка. Чтобы не стоять в заторе, часть автобусных рейсов идет по Софийской улице.

- В связи с ДТП на Московском шоссе, часть рейсов автобусов № 196 со стороны Пушкина и Колпино направлены в объезд по Софийской улице. Пассажиры могут выйти у станции метро «Дунайская», - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Трассу следования каждого конкретного автобуса пассажирам советуют уточнять при посадке у водителя или кондуктора.

Длина пробки в сторону Петербурга составляет четыре километра. А трехкилометровый затор образовался во встречном направлении. От КАДа и до поворота на Курьерский проезд.